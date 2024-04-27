У США пронеслися руйнівні торнадо

Потужні торнадо пронеслися у американських штатах Небраска та Айова. Постраждали щонайменше троє людей, повідомив напередодні телеканал CNN.

Станом на 21:30 п’ятниці Національна служба погоди отримала щонайменше 60 повідомлень про торнадо у п’яти штатах, 19 повідомлень про руйнівний вітер та 45 повідомлень про випадіння граду.

Губернатор штату Айова Кім Рейнольдс вчора оголосив стихійне лихо для округу Поттаваттамі через негоду. Оголошення було спрямоване на підтримку зусиль з відновлення після шторму в місті Мінден.

У п’ятницю торнадо також охопив околиці міста Лінкольн, штат Небраска, зриваючи дахи з будинків.

Декілька вагонів поїзда зійшли з рейок біля Вейверлі, штат Небраска після того, як на потяг налетів торнадо.

Очікується, що серйозні шторми триватимуть до неділі, але найнебезпечнішим днем може бути субота, коли загроза пошириться від Мічигану до Техасу, включаючи міста Оклахома-Сіті, Канзас-Сіті, Даллас, Мілуокі, Чикаго та Остін.

Зазначається, що шторми можуть принести руйнівні пориви вітру, град розміром з бейсбольний м’яч та сильні торнадо.