У Скадовську пролунали потужні вибухи

Сьогодні вранці в окупованому місті Скадовськ Херсонської області (57 кілометрів до найближчої вільної території) пролунали кілька вибухів. Про це з посиланням на місцевих жителів о 9:02 і 9:18 повідомило «Суспільне».

А о 9:30 «бавовну» визнав гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо, заявивши у своєму Телеграм-каналі, що ракетним ударом зруйнований приватний будинок.

Очевидно, в цьому будинку мешкали російські інтервенти, і місцеві жителі повідомили про це Збройним силам України.

Раніше по базах інтервентів у Скадовську декілька разів прилітали високоточні снаряди від американської реактивної системи залпового вогню HIMARS. Що, звісно, не виключає можливість і ракетних ударів.