У Севастополі прогриміли потужні вибухи

Минулої ночі в окупованому з 2014 року Криму пролунали чисельні потужні вибухи. Про них масово повідомляли мешканці, зокрема, Керчі, Сак, Євпаторії, Балаклави, Севастополя та околиць.

Один з найпотужніших вибухів стався в Стрілецькій бухті Севастополя – у багатьох городян повідкривалися чи навіть повилітали шибки і вікна. Гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що це було знищення морського дрона-камікадзе.

Телеграм-канал «Донбас Оперативний» доповнив: «Також, імовірно, було атаковано Балаклавську ТЕС. Поки інформації дуже мало, але кацапи пишуть що все збили і знищили. Значить прильоти є і вони результативні».

Телеграм-канал «Крымский ветер» уточнив, що жителі керчі чули вибухи з сусіднього Темрюкського району Краснодарського краю РФ (Тамань). Однак подробиці наразі також невідомі.