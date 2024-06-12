 

У Росії зупинилися торги доларами та євро через нові санкції США

  1. 12.06.2024
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Міністерство фінансів США повідомило в середу, 12 червня, про суттєве поповнення списку антиросійських санкцій. 

Під обмеження потрапили такі юридичні та фізичні особи:

  • Мосбіржа та пов’язані з нею організації;
  • Національний розрахунковий депозитарій;
  • Національний кліринговий центр, що відповідає за валютні торги;
  • Створений восени 2022 року кремлівський молодіжний Рух перших;
  • Арктик СПГ 1 та Арктик СПГ 3 — газові свердловини Новатека на Гиданському півострові;
  • Уралвагонзавод, заводи Кіровенергомаш, Муромський машинобудівний завод;
  • Страхова компанія Согаз;
  • Інститути РАН високих температур та сильноточної електроніки;
  • Голова молдавського автономного територіального утворення Гагаузія Євгенія Гуцул.

У новому списку санкцій Мінфіну США загалом близько 300 фізичних та юридичних осіб. З них близько 90 потрапили туди за допомогу Росії в обході санкцій.

Після цього Московська біржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро через поновлення списку санкцій США. Зокрема, торги у валюті припинять із 13 липня. 

Нові обмеження також розширюють можливості вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ.

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