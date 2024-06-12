У Росії зупинилися торги доларами та євро через нові санкції США
Міністерство фінансів США повідомило в середу, 12 червня, про суттєве поповнення списку антиросійських санкцій.
Під обмеження потрапили такі юридичні та фізичні особи:
- Мосбіржа та пов’язані з нею організації;
- Національний розрахунковий депозитарій;
- Національний кліринговий центр, що відповідає за валютні торги;
- Створений восени 2022 року кремлівський молодіжний Рух перших;
- Арктик СПГ 1 та Арктик СПГ 3 — газові свердловини Новатека на Гиданському півострові;
- Уралвагонзавод, заводи Кіровенергомаш, Муромський машинобудівний завод;
- Страхова компанія Согаз;
- Інститути РАН високих температур та сильноточної електроніки;
- Голова молдавського автономного територіального утворення Гагаузія Євгенія Гуцул.
У новому списку санкцій Мінфіну США загалом близько 300 фізичних та юридичних осіб. З них близько 90 потрапили туди за допомогу Росії в обході санкцій.
Після цього Московська біржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро через поновлення списку санкцій США. Зокрема, торги у валюті припинять із 13 липня.
Нові обмеження також розширюють можливості вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ.
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