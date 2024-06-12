У Росії зупинилися торги доларами та євро через нові санкції США

Міністерство фінансів США повідомило в середу, 12 червня, про суттєве поповнення списку антиросійських санкцій.

Під обмеження потрапили такі юридичні та фізичні особи:

Мосбіржа та пов’язані з нею організації;

Національний розрахунковий депозитарій;

Національний кліринговий центр, що відповідає за валютні торги;

Створений восени 2022 року кремлівський молодіжний Рух перших;

Арктик СПГ 1 та Арктик СПГ 3 — газові свердловини Новатека на Гиданському півострові;

Уралвагонзавод, заводи Кіровенергомаш, Муромський машинобудівний завод;

Страхова компанія Согаз;

Інститути РАН високих температур та сильноточної електроніки;

Голова молдавського автономного територіального утворення Гагаузія Євгенія Гуцул.

У новому списку санкцій Мінфіну США загалом близько 300 фізичних та юридичних осіб. З них близько 90 потрапили туди за допомогу Росії в обході санкцій.

Після цього Московська біржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро через поновлення списку санкцій США. Зокрема, торги у валюті припинять із 13 липня.

Нові обмеження також розширюють можливості вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ.