У Росії злетіли 4 стратегічних бомбардувальники

Фашистська Росія атакує Україну дронами-камікадзе типу Шахед. Станом на 00:55 повітряну тривогу оголошено у дев’ятьох областях.

Крім того, за повідомленням командування ПС ЗСУ, ворог запустив керовані авіаційні бомби по Харківщині.

А через декілька годин можлива масована ракетна атака. Адже зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Кожен такий літак може нести шість ракет Х-101, тобто загалом 24 ракети!