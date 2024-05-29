 

У Росії злетіли 4 стратегічних бомбардувальники

  1. 30.05.2024
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Фашистська Росія атакує Україну дронами-камікадзе типу Шахед. Станом на 00:55 повітряну тривогу оголошено у дев’ятьох областях.

Крім того, за повідомленням командування ПС ЗСУ, ворог запустив керовані авіаційні бомби по Харківщині.

А через декілька годин можлива масована ракетна атака. Адже зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Кожен такий літак може нести шість ракет Х-101, тобто загалом 24 ракети!

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