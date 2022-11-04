У Росії закінчується бронетехніка, – ISW

Російсько-українська війна входить в принципово іншу фазу, в якій закінчилося домінування ворога в танках і бойових броньованих машинах (БМП, БТР, БМД тощо). І це може зіграти критичну чи навіть вирішальну роль в подальшому перебігу подій на фронтах на користь України.

Так, в останньому зведенні американський Інститут дослідження війни (ISW) зазначає, що у загарбників виникли серйозні проблеми з постачанням важкої військової техніки. Через що Москва терміново «позичає» сотню танків і бойових броньованих машин в Білорусі.

Вчора Міністерства оборони Великобританії також припустило дефіцит бронетехніки в ворога, оскільки в жовтні він втрачав понад 40 одиниць щодня.

Та сама тенденція продовжується в листопаді. Наприклад, сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що третього листопада противник втратив 16 танків і 28 ББМ (всього, з 24 лютого по 4 листопада 2750 і 5580 відповідно).

Звичайно, перемолоти таку кількість бронетехніки ЗСУ змогли за рахунок західної зброї. Зокрема останнім часом багато відеороликів з успішним використанням високоточних 155-міліметрових снарядів «Excalibur».

Стосовно Білорусі. Раніше Лукашенко віддавав Путіну боєприпаси, дефіцит яких також спостерігається в окупантів. Тепер дійшла черга до бронетехніки. Серед іншого це практично виключає вторгнення в Україну з території Білорусі.