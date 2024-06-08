У Росії розстріляли мера-колаборанта Куп’янська

У російському місті Старий Оскол в Белгородській області скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у суботу, 8 червня.

Вказано, що замах стався у п’ятницю, 7 червня. Мацегора перебуває в лікарні в критичному стані.

«Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на концерт Кобзона. Стан зрадника українського народу – критичний», – йдеться у повідомленні.

У ГУР нагадали, що Мацегора обіймав посаду мера Куп’янська від забороненої партії ОПЗЖ. Після приходу російських окупантів в місто він добровільно пішов на співпрацю з ними.

«У червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив. Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта», – додали у розвідці.

Російські Telegram-канали пишуть, що Мацегору розстріляли у Старому Осколі біля будинку, де він проживав.

Нагадаємо, у квітні в Москві підірвали колишнього працівника СБУ Василя Прозорова. Він став відомим у березні 2019 року напередодні президентських виборів 2019 року в Україні. Тоді Прозоров дав у Росії прес-конференцію з «викриттям діяльності СБУ в Україні».

А 6-го грудня 2023 року під Москвою було вбито зрадника України, колишнього нардепа Іллю Киву, який втік у Росію і вів там антиукраїнську діяльність. Він жив у Підмосков’ї, регулярно коментував події в нашій країні на пропагандистських телеканалах, а по суті озвучував дезінформаційну дичину.

Перед цим був замах і на іншого топового зрадника — Олега Царьова, але цей колишній нардеп вижив. Після ліквідації Киви він дуже запанікував у зв’язку з ліквідацією Киви і навіть закликав росіян не глазувати з цього.