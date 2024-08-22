У річці Сіб на Вінниччині сталася масова загибель риби

Спека традиційно завдає шкоди вдоймам ї їх фауні. До екологічної проблеми на річці Сіб, ймовірно, призвели надмірно високі температури. У водоймі на південному сході Вінниччини масово загинула риба.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, про жахливі наслідки відомство дізналось від жителів Гайсина. У межах міста люди побачили дохлу рибу у річці. За заявою 19 серпня було проведено огляд.

Наразі екологи вказують лише кількість виявленої мертвої риби. До пів сотні. Найбільше – карасів (27 екз.). Також 12 коропів, 11 білих амурів і один окунь.

У трьох «точках» було відібрано проби води для досліджень. Екологи відмічають занадто низкий рівень кислороду у воді – 3 мг/дм³ при нормі не менше 4 мг/дм³, а також надмірно високу температура води в річці – 37-38 °С.

Одночасно з цим, фахівці зазначають перевищення ХСК (Хімічне споживання кисню) – 41 мгО/дм³ та 38 мг/дм³ при нормативі – 30 мг/дм³.

Тобто одразу декілька параметрів не відповідають нормативам.

У Держекоінспекції повідомили, що наявні матеріали по факту загибелі риби передали до правоохоронних органів. Проте це не означає старту розслідування, адже є піідстави «списати» все на несприятливу погоду.

Нагадаємо, рівно рік тому, 23 серпня, на Ладижинському водосховищі в межах сіл Новоселівка та Маньківка Тульчинського району стався масовий мор риби. Екологи тоді теж відібрали проби води. Виявилося, що мор пов’язаний з нестачею кисню у воді через спеку. Перед цим в середині червня поблизу дамби Сабарівської ГЕС у Вінниці також було виявлено мор риби.