У РФ готуються до падіння рубля до 120 за долар

Російський уряд розглянув стресовий сценарій макропрогнозу Мінекономрозвитку (МЕР), згідно з яким посилення західних санкцій та падіння цін на нафту призведуть до обвального падіння курсу рубля, повідомляє в середу, 24 квітня The Moscow Times.

Зазначається, що у базовому варіанті, який розрахований, виходячи з нафти по $65, МЕР чекає зростання російського ВВП на 2,3% наступного року, на стільки ж через рік і на 2,4% 2027-го. Рубль при цьому плавно слабшає — до 98.6 рубля у 2025 році, 101,2 рубля у 2026-му та 103,8 рубля у 2027-му.

Тим часом стресовий сценарій МЕР закладає падіння цін на російську нафту до $51,8 за барель наступного року, а потім до $45 2027-го.

У таких умовах, за прогнозами влади РФ, рубль обвалиться до 106,9 рубля за долар у 2025 році, 115,1 рубля — у 2026-му, а в 2027 році впаде на мінімуми, показані в перші тижні війни з Україною: 120,1 руб. за долар.

Дешева нафта коштуватиме Росії близько $100 млрд експортних доходів щорічно, випливає з оцінок МЕР: у стресовому сценарії продаж товарів за кордон наступного року принесе лише $365,7 млрд проти $455,7 млрд у базовому сценарії та $424 млрд минулого року.

В результаті зростання російської економіки, яке Росстат за підсумками минулого року оцінив у 3,6%, сповільниться до 1,5% у 2024 році, а у 2025-му практично зупиниться: ВВП додасть лише 0,2%. Промислове виробництво та інвестиції взагалі почнуть падати — на 1,7% і 1,5% відповідно у 2025 році.