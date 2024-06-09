У Резерв+ впровадять нову функцію

Міноборони впровадить можливість отримання електронного направлення на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) для тих громадян, які зараз мають статус «обмежено придатний». Про це в ефірі національного телемарафону сказала заступниця міністра оборони Катерини Черногоренко.

«Хочу привідкрити завісу — ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично йти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо завантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини», – заявила вона.

З появою такої технічної можливості, військовозобов’язані зможуть обрати — або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.

«Але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію. А отримання направлення — це формальна дія», – додала Черногоренко.

Як відомо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер громадяни мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК, ЦНАПах і в додатку Резерв+.

В Україні більше не буде чоловіків зі статусом «обмежено придатний» до військової служби. Натомість їх ділитимуть на чотири категорії за станом здоров’я. Про це наприкінці квітня сказала директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в інтервʼю для ZN.ua.

Громадян за станом здоров’я ділитимуть на чотири категорії:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

За словами Сухорукової, відповідні зміни запустили в середені квітня. Над ними працювали Міноборони спільно з Командуванням медичних сил, а також уряд, Міністерство охорони здоров’я, експерти з охорони здоровʼя і громадськість.

Вона додала, що оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів, у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні.

«Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець – придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції», – пояснила вона.

Нагадаємо, на початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний».

Згідно з документом, громадяни, які були визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК протягом дев’яти місяців після набрання чинності законом – до 4 лютого 2025 року.