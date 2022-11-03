У порту Миколаєва обстріляно орендований китайцями термінал

Під ракетний обстріл потрапив орендований китайською корпорацією термінал у Миколаївському морському порту. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу знищено 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів.

«РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, в результаті якого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії на суму 26 млн. доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів», — зазначає Ніколенко.

Спікер МЗС зазначив, що обстріл китайського терміналу в порту Миколаєва ще раз підтверджує важливість активізації зусиль з боку Пекіна для припинення війни Росії проти України.

«Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак щодо української критичної інфраструктури, щоб захистити, зокрема, майно китайських підприємств», — йдеться у повідомленні.

Позиція зрозуміла, як і звернення щодо закликів до Китаю. Додамо, шо Ніколенко не вказав, коли саме був зазначений обстріл. Скоріше за все, не сьогодні, а раніше.

При цьому Китай готовий і надалі підтримувати Росію під керівництвом президента Володимира Путіна. Пекін також планує посилити співпрацю між країнами. Про це заявили у пресслужбі міністерства закордонних справ КНР у четвер, 27 жовтня.

У повідомленні йдеться, що глава МЗС Китаю Ван І провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

«Китайська сторона твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента Путіна в об’єднанні та веденні російського народу для подолання проблем, усунення заворушень, реалізації стратегічних цілей розвитку та подальшого утвердження статусу Росії як великої держави на міжнародному етапі. Це законне право Китаю та Росії здійснювати власний розвиток та відродження», — зазначмли тоді у китайському відомстві.