У Полтаві пролунали вибухи
Вночі у Полтаві пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
«У Полтаві було чути вибухи. Залишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше», — написав він.
Тим часом місцеві жителі у Telegram-каналах інформують, що місто атакували дрони-камікадзе іранського виробництва. Їх розпізнали за специфічним звуком, схожим на шум мопеда.
Про вибухи у Дніпрі повідомили користувачі Мережі. За їхніми даними, місто також обстріляли ворожі безпілотники. У місці прильоту почалася пожежа.
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