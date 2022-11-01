 

У Полтаві пролунали вибухи

  1. 01.11.2022
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Вночі у Полтаві пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

«У Полтаві було чути вибухи. Залишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше», — написав він.

Тим часом місцеві жителі у Telegram-каналах інформують, що місто атакували дрони-камікадзе іранського виробництва. Їх розпізнали за специфічним звуком, схожим на шум мопеда.

Про вибухи у Дніпрі повідомили користувачі Мережі. За їхніми даними, місто також обстріляли ворожі безпілотники. У місці прильоту почалася пожежа.

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redtram
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