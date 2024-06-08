У Південній Кореї профспілка Samsung оголосила страйк

У Південній Кореї вперше від заснування профспілка Samsung Electronics оголосила страйк. Працівники компанії на один день припинили роботу, щоб вимагати підвищення заробітної плати. Про це інформує Reuters.

Профспілка робітників Samsung Electronics налічує близько 28 тис. членів і становить п’яту частину робочої сили компанії. Вони домагаються підвищення зарплати та додаткового дня до щорічної відпустки.

«Мета сьогоднішнього страйку — провести змістовну розмову з керівництвом», — сказав один із представників профспілки.

У Samsung Electronics заявили, що страйк не вплинув на виробництво або активність компанії.

Аналітики, опитані Reuters, вважають, що страйк навряд чи миттєво вплине на виробництво чи постачання напівпровідників, але створить додатковий тиск на компанію, яка прагне посилити свої позиції в галузі розробки штучного інтелекту.

У травні Samsung повідомила про більш ніж десятикратне зростання операційного прибутку в першому кварталі поточного року на тлі прогнозів високого попиту на ШІ та чіпів високого класу — області, в якій компанія конкурує з Intel (INTC) та тайванською TSMC.

Також Samsung став найбільшим постачальником смартфонів у світі в першому кварталі 2024 року. Про це свідчать нові дані від International Data Corporation.

За підсумками 2023 року лідером уперше стала американська Apple Inc. Поставки смартфонів у світі в першому кварталі 2024 року збільшилися на 7,8% у річному виразі, до 289,4 млн штук. Зростання зафіксовано за підсумками третього кварталу поспіль, що свідчить про відновлення ринку після дворічного спаду.

Samsung скоротив обсяги продажу на 0,7% у річному виразі, тоді як продажі Apple впали на 9,6%. Тим часом китайська Xiaomi збільшила поставки на третину, а бренд Transsion зафіксував зростання майже на 85% і піднявся на четверту сходинку в списку найбільших постачальників смартфонів у світі.

«Apple вибилася в лідери наприкінці минулого року, проте Samsung успішно повернув собі першу сходинку в першому кварталі», — зазначив віцепрезидент підрозділу Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Раян Ріт.