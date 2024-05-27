У Підмосков’ї на тлі роботи ППО пролунали вибухи

Ввечері у понеділок, 27 травня, у Московській області пролунали вибухи. У російському Міноборони заявили, що сили ППО нібито збили малорозмірну повітряну кулю.

Як повідомляють російські Telegram-канали, місцеві жителі повідомили про вибухи над Балашихою та Реутовим. Зараз на місці працюють оперативні служби.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов прозвітував про збитий БПЛА над Балашихою. Уламки дрона впали на приватний дім, люди встигли евакуюватися.

Нагадаємо, безпілотники ГУР у ніч на 11 травня атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Волгоградський НПЗ належить ПАТ Лукойл- Волгограднєфтєпєрєработка.

Раніше безпілотники ГУР уразили Рязанський нафтопереробний завод у Росії та атакували НПЗ у Воронезькій області РФ.