 

У Пентагоні зробили заяву щодо ATACMS для України

  1. 30.04.2024
  2. Рубрика:

США нададуть Україні стільки ракет великого радіуса дії ATACMS, скільки зможуть. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на запитання на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США. Фактично генерал уникнув відповіді, адже це має бути секретною інформацією.

У міністра оборони запитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакета допомоги на понад 60 млрд доларів.

«США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть», — відповів Остін.

Глава Пентагону також додав, що Україна вже отримала ATACMS.

Нагадаємо, раніше Держдепартаменті США підтвердили, що у квітні таємно передали Україні партію ракет ATACMS. За інформацією ЗМІ, Україна отримала від США понад 100 ATACMS.

Американці також розкрили інформацію про застосування декількох з цих ракет. Перше було по базі росіян в окупованому Криму. Скоріше за все, мова про удар, внаслідок якого були знищені декілька пускових установок ЗРК С-400 і С-300.

Другий випадок — удар по неназваному об’єкту поруч із Бердянськом у Запорізькій області. Експерти припускають, що тоді були уражені РЛС від комплексу С-300.

Вочевидь, що керівництво Сил оборони акумулює цю потужну зброю для того, щоб завдати по ворогу найбільш ефективних ударів. Можливо, в комплексі з іншими засобами ураження, на які ще чекаємо.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Зачем военные из России проникли на территорию Украины (видео)

27.11.2015 - 15:20
В Луганской области двое военных из России были задержаны отечественными пограничниками. «Заблудились»… Их допросили, о чем Госпогранслужба не только проинформировала общественность, но и распространила видео этого процесса. Задержание произошло после ...
читать

Появилось видео драки нардепа Гаврилюка с журналистом

18.05.2017
Журналист Василий Крутчак написал в Facebook ...
читать

Лавров, говоря о войне в Украине, снова оговорился: видео

25.04.2017
Невероятно, но факт. Лавров вновь ...
читать

Появилось видео падения истребителя МиГ-23 в Турции

05.03.2017
Сирийский военный самолет МиГ-23 4 ...
читать