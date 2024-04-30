У Пентагоні зробили заяву щодо ATACMS для України

США нададуть Україні стільки ракет великого радіуса дії ATACMS, скільки зможуть. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на запитання на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США. Фактично генерал уникнув відповіді, адже це має бути секретною інформацією.

У міністра оборони запитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакета допомоги на понад 60 млрд доларів.

«США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть», — відповів Остін.

Глава Пентагону також додав, що Україна вже отримала ATACMS.

Нагадаємо, раніше Держдепартаменті США підтвердили, що у квітні таємно передали Україні партію ракет ATACMS. За інформацією ЗМІ, Україна отримала від США понад 100 ATACMS.

Американці також розкрили інформацію про застосування декількох з цих ракет. Перше було по базі росіян в окупованому Криму. Скоріше за все, мова про удар, внаслідок якого були знищені декілька пускових установок ЗРК С-400 і С-300.

Другий випадок — удар по неназваному об’єкту поруч із Бердянськом у Запорізькій області. Експерти припускають, що тоді були уражені РЛС від комплексу С-300.

Вочевидь, що керівництво Сил оборони акумулює цю потужну зброю для того, щоб завдати по ворогу найбільш ефективних ударів. Можливо, в комплексі з іншими засобами ураження, на які ще чекаємо.