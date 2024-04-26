У п’ятьох областях пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги у Київській, Івано-Франківській, Вінницькій областях та у Хмельницькій пролунали вибухи. Також чули вибухи у Миколаєві.

Про це повідомляють місцеві і центральні ЗМІ.

При цьому невідомо, чи мали місце десь прильоти, чи люди чули звуки від роботи ППО.

Фактично фашистська Росія завдає комбінованого удару. Адже після 23 години командування ПС ЗСУ повідомляло про рух у небі над Україною крилатих ракет, а згодом — ще й швидкісних Кинджалів.

Близько опівночі тривогу почали скасовувати у більшості областей.