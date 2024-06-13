У Москві горить ДКБ «Сухого», де розробляють літаки Су
У столиці фашистської РФ Москві вирує потужна пожежа. Горить на території конструкторського бюро «Сухого», де виготовляють літаки серії Су. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Місцеві мешканці скаржаться, що відчувають запах гару скрізь на північному заході міста.
Московські пабліки показали відео пожежі й додали, що рятувальники вже працюють на місці.
Російські ЗМІ пишуть, що сталася пожежа в неексплуатованій будівлі.
Площа пожежі становить 400 кв. м. У гасінні займання беруть участь понад 50 осіб та 17 одиниць техніки.
Нагадаємо, нещодавно у Баренцевому морі на російському великому протичовновому кораблі Адмірал Левченко почалася пожежа.
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