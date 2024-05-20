У мережі поширюють фейк про збір даних школярів для реєстру призовників

У мережі поширюють несправжній лист від Міністерства освіти і науки України щодо збору даних школярів для реєстру призовників.

Про це сьогодні повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що мережею шириться лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти і науки України, де зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження.

«Ніби на виконання розпорядження Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Це фейк. Міністерство не надсилало листа з таким змістом», — наголосили у відомстві.

У Міносвіти зазначили, що Росія регулярно проводить інформаційні операції в мережі. Українцям радять ретельно перевіряти інформацію та звертатися до офіційних джерел.

Нагадаємо, Росія посилила кампанію з дискредитації мобілізації в Україні. Кремль на тлі наступу на фронті намагається дезорганізувати політичну ситуацію в Україні та спричинити хаос у суспільстві.

Як відомо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер громадяни мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК, ЦНАПах і в додатку Резерв+.