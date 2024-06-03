У Мексиці на виборах президента вперше перемогла жінка

У Мексиці завершились президентські вибори, перемогу на яких отримала кандидатка від правлячої партії Клаудія Шейнбаум. Вона стала першою жінкою, яка очолить країну, пише АР.

За 61-річну Шейнбаум, яка раніше обіймала посаду мера Мехіко, проголосували, згідно з попередніми підрахунками, від 58,3 до 60,7% виборців, повідомила виборча комісія країни.

Це значно більше, ніж у суперниці Шейнбаум від опозиції — Хочітль Гальвес, яка набрала 29%.

Клаудія Шейнбаум народилася у 1962 році в Мехіко. Вчена і політик, у 2018 році була обрана мером Мехіко. Фахівець з охорони навколишнього середовища. Є однією з колективних лауреатів Нобелівської премії миру 2007 року як членкиня Міжурядової групи експертів зі зміни клімату.

Шейнбаум представляє партію Рух національного відродження чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Видання наголосило, що передвиборчі перегони в країні супроводжувалися високим рівнем насильства — за всю кампанію вбито щонайменше 37 кандидатів на різні посади.

Нагадаємо, 30 травня під час передвиборного мітингу вбито кандидата на посаду мера міста Коюка-де-Бенітес.

Хосе Альфредо Кабрера Торреса було застрелено під час зустрічі з виборцями: коли він вітав своїх прихильників, до нього підійшов ззаду чоловік і кілька разів вистрілив у потилицю з пістолета. На записі моменту вбивства чутно щонайменше 15 пострілів.