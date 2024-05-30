 

У Мексиці кандидата в мери застрелили на мітингу

  1. 30.05.2024
  2. Рубрика:

По всій Мексиці у неділю 2 червня мають відбутися загальні вибори. Назвати передвиборчу кампанію кволою — язик не повернеться. Дійшло навіть до вбивства.

Так, під час передвиборного мітингу вбито кандидата на посаду мера міста Коюка-де-Бенітес, повідомляє видання El Universal.

Хосе Альфредо Кабрера Торреса було застрелено під час зустрічі з виборцями: коли він вітав своїх прихильників, до нього підійшов ззаду чоловік і кілька разів вистрілив у потилицю з пістолета. На записі моменту вбивства чутно щонайменше 15 пострілів.

Нападника, за заявою місцевої прокуратури, також було вбито на місці.

Тиждень тому, 23 травня, у Мексиці на передвиборчому мітингу кандидата у президенти Хорхе Майнеса обвалилася сцена. Загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина, ще близько 50 постраждали. Сам Майнес не постраждав, після лікарського огляду він повернувся на місце події та зустрівся з журналістами. За його словами, конструкції сцени обвалилися після різкого пориву вітру.

Майнес заявив, що через те, що сталося, тимчасово припиняє передвиборчу кампанію, і висловив сподівання, що буде проведено ретельне розслідування обставин того, що сталося.

Нагадаємо, 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Фіцо серйозно поранили в місті Гандлова після засідання уряду. Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю… Його доставили у лікарню, зробили декілька операцій, врятувавши життя.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Канаде морской лев утащил девочку под воду: видео

21.05.2017 - 18:07
Беспечность жителей развитых западных стран не устает поражать. Очередной пример опасного бесстрашия из канадского Ричмонда. Там морской лев утащил в воду девочку-подростка. Люди возле причала бросали еду льву, который мирно плавал ...
читать

В сеть слили компромат на Ефремова

31.07.2016
Генпрокурор Юрий Луценко уверяет, что ...
читать

Диктатор Дутерте за ужином спел по требованию Трампа: видео

13.11.2017
Воздух Южно-Китайского моря, похоже, смог ...
читать

Собаку-сапера проводили в последний путь с почестями, достойными героя войны: фото, видео

05.08.2017
Трижды лабрадор по кличке Сина ...
читать