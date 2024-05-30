У Мексиці кандидата в мери застрелили на мітингу
По всій Мексиці у неділю 2 червня мають відбутися загальні вибори. Назвати передвиборчу кампанію кволою — язик не повернеться. Дійшло навіть до вбивства.
Так, під час передвиборного мітингу вбито кандидата на посаду мера міста Коюка-де-Бенітес, повідомляє видання El Universal.
Хосе Альфредо Кабрера Торреса було застрелено під час зустрічі з виборцями: коли він вітав своїх прихильників, до нього підійшов ззаду чоловік і кілька разів вистрілив у потилицю з пістолета. На записі моменту вбивства чутно щонайменше 15 пострілів.
Нападника, за заявою місцевої прокуратури, також було вбито на місці.
Тиждень тому, 23 травня, у Мексиці на передвиборчому мітингу кандидата у президенти Хорхе Майнеса обвалилася сцена. Загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина, ще близько 50 постраждали. Сам Майнес не постраждав, після лікарського огляду він повернувся на місце події та зустрівся з журналістами. За його словами, конструкції сцени обвалилися після різкого пориву вітру.
Майнес заявив, що через те, що сталося, тимчасово припиняє передвиборчу кампанію, і висловив сподівання, що буде проведено ретельне розслідування обставин того, що сталося.
Нагадаємо, 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Фіцо серйозно поранили в місті Гандлова після засідання уряду. Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю… Його доставили у лікарню, зробили декілька операцій, врятувавши життя.
¡¡Carajo!! «No pasa nada» dice el gobierno. «Son los conservadores que exageran» grita #morena. El país está hundido en la violencia y el gobierno cierra los ojos. Mataron en #Coyuca #Guerrero, en su cierre de campaña, al candidato de #PRI, #PAN, #PRD, Alfredo Cabrera. ¿Dónde… https://t.co/hKFfD9x99c pic.twitter.com/nx7S0zmpUL
— Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) May 30, 2024
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