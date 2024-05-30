У Мексиці кандидата в мери застрелили на мітингу

По всій Мексиці у неділю 2 червня мають відбутися загальні вибори. Назвати передвиборчу кампанію кволою — язик не повернеться. Дійшло навіть до вбивства.

Так, під час передвиборного мітингу вбито кандидата на посаду мера міста Коюка-де-Бенітес, повідомляє видання El Universal.

Хосе Альфредо Кабрера Торреса було застрелено під час зустрічі з виборцями: коли він вітав своїх прихильників, до нього підійшов ззаду чоловік і кілька разів вистрілив у потилицю з пістолета. На записі моменту вбивства чутно щонайменше 15 пострілів.

Нападника, за заявою місцевої прокуратури, також було вбито на місці.

Тиждень тому, 23 травня, у Мексиці на передвиборчому мітингу кандидата у президенти Хорхе Майнеса обвалилася сцена. Загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина, ще близько 50 постраждали. Сам Майнес не постраждав, після лікарського огляду він повернувся на місце події та зустрівся з журналістами. За його словами, конструкції сцени обвалилися після різкого пориву вітру.

Майнес заявив, що через те, що сталося, тимчасово припиняє передвиборчу кампанію, і висловив сподівання, що буде проведено ретельне розслідування обставин того, що сталося.

Нагадаємо, 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Фіцо серйозно поранили в місті Гандлова після засідання уряду. Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю… Його доставили у лікарню, зробили декілька операцій, врятувавши життя.