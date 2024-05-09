 

У Маріуполі пролунали вибухи

  1. 10.05.2024
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В окупованому Маріуполі Донецької області пізно ввечері 9 травня пролунала серія вибухів. Попередньо було влучання в будівлю колишньої кондитерської фабрики, де зараз розташовані підрозділи російської армії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада та радник мера міста Петро Андрющенко.

В Маріупольській мерії оприлюднили фото зі стовпом диму на місці «прильоту» та зазначили, що російські пропагандисти називають вибухи «задимленням» у центрі міста та кажуть про «ушкодження».

Окупанти пишуть, що ударів по ворожих об’єктах в окупованому Маріуполі було завдано ракетами ATACMS. Містян закликають перейти до укриттів, бо «можуть падати уламки ракет».

За інформацією окупаційних пабліків, в місті є постраждалі внаслідок «падіння уламків ракет».

Як у свою чергу,  зауважує Андрющенко, влучання могло бути в квадраті: проспект Металургів — вулиця Митрополітська — вулиця Нільсена.

«Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались. На території кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги», — розповів він.

Пізніше Андрющенко додав, що новий вибух пролунав у Приморському районі Маріуполя або Маріупольскому районі.

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