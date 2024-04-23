У Маріуполі прогримів потужний вибух

Минулої ночі у Лівобережному районі окупованого Маріуполя сталася сильна пожежа, яка розпочалася після потужного вибуху. Про це масово повідомляли місцеві жителі, адже чуло вибух і спостерігало заграву усе місто.

Деякі рашисти заявили, що то був грім з блискавкою, від якої попри зливу запалали очерети біля річки Кальміус. Але «міністерство» надзвичайних справ квазіутворення ДНР вказало лише про пожежу очерету на площі п’яти гектарів, яка була швидко потушена чотирма пожежниками з однією одиницею техніки…

У свою чергу, радник міського голови Петро Андрющенко і сайт місцевих партизанів «Маріупольський спротив» вже вранці повідомили, що то була «бавовна»:

«З місця влучання в Лівобережному районі після пожежі вивезли поранених на трьох вантажівках “Урал” в бік Новоазовська. Це означає: або важкі, яких не приймають в маріупольському шпиталі, або запакетовані (мертві)».