 

У Маріуполі прогримів потужний вибух

  1. 23.04.2024
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Минулої ночі у Лівобережному районі окупованого Маріуполя сталася сильна пожежа, яка розпочалася після потужного вибуху. Про це масово повідомляли місцеві жителі, адже чуло вибух і спостерігало заграву усе місто.

Деякі рашисти заявили, що то був грім з блискавкою, від якої попри зливу запалали очерети біля річки Кальміус. Але «міністерство» надзвичайних справ квазіутворення ДНР вказало лише про пожежу очерету на площі п’яти гектарів, яка була швидко потушена чотирма пожежниками з однією одиницею техніки…

У свою чергу, радник міського голови Петро Андрющенко і сайт місцевих партизанів «Маріупольський спротив» вже вранці повідомили, що то була «бавовна»:

«З місця влучання в Лівобережному районі після пожежі вивезли поранених на трьох вантажівках “Урал” в бік Новоазовська. Це означає: або важкі, яких не приймають в маріупольському шпиталі, або запакетовані (мертві)».

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