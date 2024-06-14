 

У Львові викрили масштабну мережу сутенерів

  1. 14.06.2024
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У Львові викрили кримінальну мережу, яка займалась утриманням місць розпусти й сутенерством на території всього регіону. Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції в п’ятницю, 14 червня.

Члени організації налагодили безперервне функціонування мережі борделів з 10 інтимних салонів. Для їх роботи було створено кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг, а також оформлював замовлення.

Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах розв’язання проблемних питань, зокрема і в правоохоронних органах. Він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу.

Загальний щомісячний обіг злочинців перевищував понад 16 мільйонів гривень.

Загалом було проведено понад 70 обшуків у кількох областях й затримано 21 учасника кримінальної спільноти. Ще 24 вручили підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у серпні 2023 року правоохоронці викрили мережу будинків розпусти у Одесі, яку організував співробітник поліції. Про це тоді повідомило ДБР.

За даними слідства, поліцейський разом із шістьма спільниками створив мережу із шести борделів, де працювали більш як 20 жінок віком від 18 до 45 років. Орієнтувалися ці «заклади» переважно на іноземців.

Вартість «послуг» становила від 500 доларів за ніч, а щомісяця прибутки організаторів «бізнесу» сягали понад 30 тисяч доларів.

Правоохоронцю та його спільникам повідомили про підозру в сутенерстві та створенні й утриманні місць розпусти, вчинені з метою наживи, організованою групою (ч.2 ст.302, ч.3 ст.303 КК України). Їм загрожує до 10 років з конфіскацією майна.

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