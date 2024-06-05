У Львові ДТП з авто поліції, сім постраждалих

У Львові сталося масштабне ДТП за участю трьох легковиків, серед яких службове авто поліції. Постраждали сім осіб, повідомляє Львівський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф.

«Чотирьох поліцейських, а також водіїв двох автомобілів і пасажирку одного з них доправили в лікарні Львова», – розповіла прессекретарка центру Тетяна Андрєєва.

Попередньо у постраждалих зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Водночас регіональне управління Нацполіції повідомило, що аварія сталася близько 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола.

«На перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола сталося зіткнення трьох автомобілів – позашляховика Toyota RAV4, Skoda Octavia і службового автомобіля поліції Renault Duster, який після зіткнення перекинувся», – йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини та обставини аварії.

За даними місцевих ТГ, в перекинутому авто поліції був чоловік в кайданках. Як свідчить відео, чоловік не сильно постраждав.

Нагадаємо, 11 травня під Вінницею сталася трагедія. На обʼїзній дорозі у ДТП загинули троє поліцейських. Про це тоді повідомила пресслужба поліції Вінниччини. Внаслідок зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці аварії, ще одного правоохоронця госпіталізували.

Правоохоронці перебували поза службою й саме поверталися з навчання, їхали в одному автомобілі. Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина і їхня неповнолітня дитина теж зазнали травм, але лікарі стверджували, що загрози їхньому життю немає. Третій автомобіль мав механічні пошкодження. Про причини аварії в повідомленні не йшлося. Хто винен, мало з’ясовувати слідство.