У Луганську прогримів потужний вибух

Сьогодні вранці в окупованому з 2014 року Луганську стався надпотужний вибух, який почуло все місто. Незабаром в небо піднявся височенний стовп сірого диму, який видно з-за меж міста.

Про це масово повідомляють місцеві жителі, викладаючи в соціальні мережі відповідні відео та фотографії, а з посиланням на них новинні Телеграм-канали.

Так, «Трикутник», який висвітлює хід війни на Луганщині і в прилеглих районах Харківської і Донецької областей, геолокував місце події: «Попередньо прилетіло по Луганській академії внутрішніх справ».

Рашистські «воєнкори» пишуть про ракетний удар «чимось новим і дуже потужним»: «Протиповітряна оборона, як завжди не впоралася».