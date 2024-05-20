У Луганську прогримів потужний вибух
Сьогодні вранці в окупованому з 2014 року Луганську стався надпотужний вибух, який почуло все місто. Незабаром в небо піднявся височенний стовп сірого диму, який видно з-за меж міста.
Про це масово повідомляють місцеві жителі, викладаючи в соціальні мережі відповідні відео та фотографії, а з посиланням на них новинні Телеграм-канали.
Так, «Трикутник», який висвітлює хід війни на Луганщині і в прилеглих районах Харківської і Донецької областей, геолокував місце події: «Попередньо прилетіло по Луганській академії внутрішніх справ».
Рашистські «воєнкори» пишуть про ракетний удар «чимось новим і дуже потужним»: «Протиповітряна оборона, як завжди не впоралася».
Луганск сейчас pic.twitter.com/ngBe2jub9G
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 20, 2024
Ждали в Крыму, а прилетело в Луганске. pic.twitter.com/i7d4d9wDTH
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 20, 2024
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