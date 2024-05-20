 

У Луганську прогримів потужний вибух

  1. 20.05.2024
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Сьогодні вранці в окупованому з 2014 року Луганську стався надпотужний вибух, який почуло все місто. Незабаром в небо піднявся височенний стовп сірого диму, який видно з-за меж міста.

Про це масово повідомляють місцеві жителі, викладаючи в соціальні мережі відповідні відео та фотографії, а з посиланням на них новинні Телеграм-канали.

Так, «Трикутник», який висвітлює хід війни на Луганщині і в прилеглих районах Харківської і Донецької областей, геолокував місце події: «Попередньо прилетіло по Луганській академії внутрішніх справ».

Рашистські «воєнкори» пишуть про ракетний удар «чимось новим і дуже потужним»: «Протиповітряна оборона, як завжди не впоралася».

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