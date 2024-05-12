У Литві проходять вибори президента

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  1. 12.05.2024
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У Литві проходять президентські вибори та референдум із легалізації множинного громадянства. Про це повідомляє Delfi в неділю, 12 травня.

Так, сьогодні о 07:00 по усій Литві відкрили 1895 виборчих дільниць. Вони працюватимуть до 20:00.

За посаду президента Литви змагаються вісім кандидатів. Серед них чинний лідер Гітанас Науседа, висунута консерваторами прем’єр-міністерка Інгріде Шимоніте, представник Партії свободи, колишній очільник Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегелі, засновник партії Німанська зоря Ремігіюс Жемайтатайтіс, Гедрімас Єглінскас – від Спілки демократій В ім’я Литви та голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.

Переможцем вважатиметься кандидат, який отримає більш ніж 50% голосів. Якщо жодному із претендентів не вдасться здобути більшість, то за два тижні відбудеться другий тур виборів, у якому візьмуть участь двоє кандидатів, які здобули найбільшу кількість голосів у першому турі. Той, хто у другому турі здобуде абсолютну більшість, вважатиметься переможцем.

Також сьогодні у Литві проходить референдум щодо легалізації множинного громадянства.

Фаворитом вважається Науседа (на фото).

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