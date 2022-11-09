 

У Кривому Розі пролунали вибухи

  1. 09.11.2022
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Сьогодні ввечері у Кривому Розі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі і ЗМІ.

У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Телеграм-канал «Типовий Кривий Ріг» вказує, що не виключено, що це поки не прильот, а робота ППО.

Поки писалася ця стаття факт атаки підтвердив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул:

«Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно «Смерч» або «Торнадо С». Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики!».

Нагадаємо, сьогодні на початку доби ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе.  П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Але були і влучання, в тому числі по підприємству в Дніпрі.

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