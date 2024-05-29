 

У Красногорівці тривають важкі вуличні бої

  1. 29.05.2024
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З початку 29-го травня російські загарбники тричі штурмували позиції сил Оборони в районі частково захопленого ворогом, але нескореного містечка Красногорівка на захід від окупованого Донецька.

Станом на 13:30 нашим захисникам вдалося відбити одну атаку, ще на двох локаціях тривали бої. Про це в останній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

У свою чергу, блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» сьогодні написав:

«На жаль, противник в Красногорівці має постійні успіхи. Так, вони маленькі, по 50-150 метрів на добу, але воно стабільно суне вперед. Загалом там ситуація важка для наших пацанів».

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