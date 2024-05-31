У Київській області пролунали вибухи

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  1. 01.06.2024
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В Україні станом на 01:20 оголошено повітряну тривогу у 12 областях. Фашистська Росія атакує країну дронами-камікадзе типу Шахед.

За даними Київської ОВА, у столичному регіоні працює ППО. Звідси звуки вибухів, які чули люди орієнтовно о 00:47.

Тим часом Росія підняла в небо чотири борти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Кожен з них може нести 6 ракет Х-101. Але, як правило, ворог використовує десь 40-50% максимально можливої потужності. Тобто при максимумі у 24 ракети можна очікувати 10-12.

В залежності від місця запуску ракет, вони у повітряному просторі України можуть бути від 03:10 до 5:30.

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