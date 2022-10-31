У Київі знищили 12 повітряних цілей

Сьогодня під час масованої ракетної атаки Росії на Україну 16 повітряних цілей (а це ракети й дрони) були виявлені в небі над столицею. З них 12 точно вдалося знищити. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Попко не уточнює стосовно тих ракет чи дронів, які не були збиті — влучили вони всі по якихось об’єктам чи деякі «промазали»…

Тим часом голова області прозвітував про те, що роботи по відновленню

«Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується. Ситуація з енергетикою складна, проте під контролем. Усі працюють на своїх місцях. Електроенергія в області вже почала відновлюватися», — наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба..