У Києві затримали екснардепку: викрили на схемі фіктивних довідок про інвалідність

СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками щомісяця заробляла на ухилянтах до 100 тис. доларів, видаючи «документи» про «інвалідність». Про це в п’ятницю, 7 червня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними джерел «Української правди», йдеться про нардепку 8 скликання Верховної Ради від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко.

«Служба безпеки ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. До оборудки причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини. За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати фальшиві документи для зняття з військового обліку й незаконного виїзду за кордон.

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила прибуток у майже 100 тис. американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також до схеми були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону, — йдеться далі в повідомленні.

Повідомляється, що спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання і призначали групу інвалідності.

«У результаті комплексних заходів у Києві на гарячому затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тис. доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів», — додають в СБУ.

На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України: прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

А в Київській міській прокуратурі повідомили, що колишня депутатка і її спільники організували бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям. Прокуратура повідомляє, що йдеться про колишню заступницю голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

«Двоє посередників підшукували працівників вугільної промисловості, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак, не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3-4 тисячі доларів США», — повідомили в прокуратурі.

Уточнюється, що повідомлено про підозру:

заступниці директора державної установи (організаторка);

посередникам;

двом завідувачам відділень державної медичної установи;

лікарю-профпатологу однієї з міських лікарень Львівської області;

Заступниці директора медустанови та посереднику, затриманому під час передачі коштів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми та встановлюються інші посадові особи, причетні до незаконної схеми.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними «Української правди», екснардепка вже внесла визначену судом заставу в розмірі 904 тисяч гривень і вийшла на волю.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми та встановлюються інші посадові особи, причетні до незаконної схеми.