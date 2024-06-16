У Києві відбувся стрімкий Марш рівності

У Києві відбувся перший за час повномасштабного вторгнення РФ Марш рівності. Про це 16 червня повідомило Суспільне.

При цьому повноцінним захід назвати важко — хода тривала не більше 20 хвилин, після чого її учасники склали атрибутику й спустилися у метро. Було подолано приблизно 100 метрів шляху.

В акції брали участь близько 500 осіб — військові, представники ЛГБТ+, дипломатичних місій та міжнародних організацій.

Місце проведення маршу оточувала поліція, також правоохоронці чергували в метро та підземних переходах.

Голова громадської організації КиївПрайд Анна Шаригіна пояснила, що акція була короткою, тому що два роки її не проводили і організаторів турбувала безпека учасників.

Водночас на Хрещатику зібралася група активістів «за традиційні цінності», яка намагалася потрапити до місця проведення ходи, однак не встигла.

Нагадаємо, влада Києва не давала дозволу на проведення Маршу рівності в метрополітені і не виділяла на це грошей. Відповідний коментар мера столиці Віталія Кличко з’явився у соцмережах у понеділок, 3 червня.

«Смикаєте, смикаєте, піднімаєте інформацію… Це п…дьож…», – сказав Кличко на запитання щодо виділення 2 млн гривень на Марш рівності.

А на уточнююче питання, чи влада Києва не має якогось стосунку до цих справ, мер відреагував матом: «Бл…ть. При яких справах? Ніяких дозволів і тим більше грошей на це не виділяли. Це чистий п…дьож. Вибачаюсь за французьку… Не хвилюйтесь. І хлопцям небайдужим передайте».

У свою чергу Київська міська державна адміністрація підтвердила, що не погоджувала проведення Маршу рівності в столичному метро. З міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію, але наголошували, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.