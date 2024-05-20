У Харкові пролунали потужні вибухи

У Харкові пролунало декілька вибухів. Про це у вівторок, 21 травня, повідомляє Суспільне. Також інформацію про вибухи підтвердив мер міста Ігор Терехов.

«Було чути вибух у Харкові. Над містом шахеди, будьте обережні», — написав він.

Згодом додав, що вибухів було декілька.

Тим часом, очевидці розповіли Суспільному, що у Харкові здійнялася пожежа через атаку російських безпілотників.

Повітряні сили попереджають, що Україною рухається декілька груп ворожих безпілотників: Кіровоградщина — Черкаська область, Одеська область — Ізмаїл/р-н, Море — Білгород-Дністровський р-н.

Військові попереджають, що напрямок руху дронів може змінюватися.

Раніше про вибух повідомили у Черкаському районі.

Нагадаємо, у неділю російські війська вдарили по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді на Харківщині. Ввідомо про 5 загиблих і 23 постраждалих.