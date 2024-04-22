 

У Харкові пролунали потужні вибухи

  1. 22.04.2024
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Сьогодні ввечері фашистська Росія знову розпочала обстріл Харкова і прилеглих територій.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдають ударів по місту. «Харків. Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях», — написав він.
 
Згодом він додав, що дісталося й Харківському району. О 22:37 прилетіли ракети, тип яких встановлюється. В результаті спалахнула пожежа на птахофабриці.
 
Нагадаємо, о 16:30 ворог завдав ракетного удару по телевежі в Харкові. За попередніми даними Офісу генпрокурора, було викорастано ракету Х-59. Це авіаційна крилата ракета…

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