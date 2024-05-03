У Харкові прогриміли вибухи

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  1. 04.05.2024
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У ніч проти суботи, 4 травня, у Харкові пролунало кілька вибухів. Повітряні сили повідомляли про атаку дронів на місто та область.

«Місто під ворожим ударом. Будьте обережні», — повідомив мер міста Ігор Терехов.

О 1:04 у Повітряних силах оновили інформацію, додавши, що частина шахедів продовжує рух в південному напрямку курсом на Дніпропетровщину. А згодом там додали, що БПЛА прямують в напрямку Павлограду.

Повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Нагадаємо, у п’ятницю російські агресори завдали чергового удару по Харкову. Відомо про «приліт» у житлову забудову, пошкоджено трамвай із пасажирами.

Місто під ворожим ударом. Будьте обережні», — повідомив мер міста Ігор Терехов.

О 1:04 у Повітряних силах оновили інформацію, додавши, що частина шахедів продовжує рух в південному напрямку курсом на Дніпропетровщину. А згодом там додали, що БПЛА прямують в напрямку Павлограду.

Повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Нагадаємо, у п’ятницю російські агресори завдали чергового удару по Харкову. Відомо про «приліт» у житлову забудову, пошкоджено трамвай, який віз пасажирів.

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