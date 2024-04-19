У ГУР розповіли, як збили бомбардувальник «Ту-22М3»

Російський дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3 було знищено тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у п’ятницю, 19 квітня.

Вказано, що це була спільна спецоперації ГУР і Повітряних сил.

«Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився», – йдеться у повідомленні.

У ГУР підкреслили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата», – додали у розвідці.

Як відомо, сьогодні вночі рашисти здійснили чергову масовану атаку ракетами і дронами проти України. Один з бомбардувальників Ту-22М3 був збитий і впав біля Ставрополя. Також вже відомо, що принаймні один член екіпажу загинув.

Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України у Краснодарському краю РФ збили другий російський літак А-50. За даними ЗМІ, це вдалося зробити за допомогою радянського ЗРК С-200.

Про це увечері в п’ятницю, 23 лютого, повідомила Українська правда з посиланням на свої джерела в ГУР.

«Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200», — йшлося у матеріалі.

Зазначалося, що ще в середині минулого року повідомлялося, що ЗСУ змогли модернізувати ракети до цього старого радянського комплексу.

А у липні 2023 року росіяни почали робити заяви про удари по об’єктах в Росії і на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. Серед уражених цілей називали Кримський міст, авіабазу в Ростовській області, Таганрог, Калузьку області (що межує з Московською) та інші. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б’ють ракетами 5В28.

Також те, що ЗСУ використовують С-200 як балістичну ракету для наземних цілей, підтверджували і в британській розвідці.