У ГУР очікують застосування Росією іранських ракет
Російські агресори вже наступного місяця можуть застосувати проти України іранські балістичні ракети, дальністю до 700 кілометрів. Про це сьогодні сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Відзначимо, що наступний місяць розпочинається вже завтра…
«Так, це нове озброєння, це нова небезпека. Навіть з точки зору кількості росіяни з ракетним озброєнням власного виробництва стикаються з проблемою», — сказав Юсов і додав, що іранські ракети мають велику точність.
При цьому він конкретно не сказав, що іранські ракети вже у РФ. Сподіваємося, що це лише застереження… Хтілося, щоб спікери таких установ висловлювалися конкретніше, а ведучі з телемарафону задавали уточнюючі питання. Немає ніякої тайни в тому, щоб отримати відповідь на питання, чи є вже в РФ іранськи ракети…
Що було раніше
Іран пообіцяв надати Росії ракети класу «земля-земля» на додаток до ще більшої кількості безпілотників. Про це два тижні тому писала агенція Reuters, посилаючись на слова двох високопосадовців і двох іранських дипломатів.
Повідомляється, що 6 жовтня перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопосадовці з іранської Революційної гвардії та чиновник з Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів з Росією про постачання зброї.
«Росіяни попросили більше безпілотників та іранських балістичних ракет із підвищеною точністю, зокрема, сімейства ракет Fateh та Zolfaghar», — сказав один із іранських дипломатів.
Західний чиновник підтвердив це, заявивши, що між Іраном та Росією існує угода про надання балістичних ракет класу «земля-земля» малої дальності, зокрема Zolfaghar.
Іранський дипломат відкинув твердження західних офіційних осіб про те, що такі постачання порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.
«Де вони використовуються – це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо припинення кризи дипломатичними засобами», – запевняє дипломат.
Зазначається, що поява іранських ракет на додаток до безпілотників в арсеналі РФ посилить напруженість у відносинах між Іраном і США та іншими західними державами.
Держдеп США зазначив, що іранські безпілотники були використані в понеділок у ранковій атаці на Київ, а речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також звинуватила Тегеран у брехні, коли заявлялося, що іранські безпілотники не використовуються Росією в Україні.
Відповідаючи на питання про продаж іранських ракет класу «земля-земля» в Росію, високопосадовець сказав, що поки не може надати доказів точності цієї інформації.
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