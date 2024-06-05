 

У Горлівці прогримів потужний вибух

  1. 06.06.2024
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Ввечері 5-го червня в окупованому місті Горлівка Донецької області сталася сильна пожежа на нафтобазі.

Проросійський Телеграм-канал «Типичный Донецк» о 20:02 оприлюднив фотографію, зроблену місцевими жителями без змістовного коментаря: «Горлівка зараз».

О 20:48 він оприлюднив ще кілька світлин з Горлівки, на яких, як і на попередній, видно великий стовп густого чорного диму, який вітер стелить над землею. На одній фотографії видно, що дим іде з сильної пожежі.

Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 20:54 ті самі фотографії прокоментував наступним чином: «Горлівка, Донецька область. Влучання в нафтобазу». Це відповідає характеру зображень.

На світлинах затерті об’єкти, за якими можна було б геолокувати точне місце події.

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