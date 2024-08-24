У Франції арештували засновника Telegram Павла Дурова

У французькому аеропорту Ле-Бурже у суботу, 24 серпня, було затримано засновника та генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова, повідомляє французький телеканал TF1.

Зазначається, що Дуров був затриманий співробітниками жандармерії повітряного транспорту відразу після посадки його приватного літака близько 20:00 за місцевим часом.

У момент затримання він перебував у супроводі охоронця та жінки. Повідомляється, що затримання було здійснено в рамках попереднього розслідування за французьким ордером на арешт.

За даними ЗМІ, Дуров був внесений до французького списку розшукуваних осіб і прибув до Франції з Азербайджану.

TF1 стверджує, що Дуров постане перед судом цієї суботи. Йому висунуть звинувачення за багатьма епізодами — за всіма злочинами, які нібито відбувалися за допомогою Telegram і яким не перешкоджав Дуров, а також за розслідуваннями, у яких він відмовлявся співпрацювати з силовиками Франції.

Телеканал зазначає, що Павлу Дурову загрожує 20 років ув’язнення у Франції. Його будуть судити як громадянина цієї країни.

Запит на затримання Дурова зробило управління боротьби зі злочинами щодо неповнолітніх, тобто силовики, які розслідують злочини, вчинені педофілами. У Франції вважають, що для них Telegram став великим майданчиком.

Також ЗМІ повідомляють, що у французьких об’єктах нерухомості, що належать Дурову, йдуть обшуки.

Месенджер Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику». Нагадаємо, про це у квітні заявив його засновник Павло Дуров в інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону.

За словами Дурова, Telegram хоче бути «політично нейтральним». Звинувачення в тому, що месенджер підконтрольний владі Росії, він відкинув, заявивши, що їх нібито розповсюджують конкуренти.

Наразі Telegram користуються 900 млн користувачів з усього світу. Дуров очікує, що за рік їх буде вже 1 млрд.

Команда Telegram зараз базується в Дубаї, де Дуров живе останні сім років після того, як, за його словами, змушений був поїхати з Росії через тиск з боку російської влади.

У березні в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується відрегулювати діяльність месенджера Telegram. Аргументом для запровадження регулювання Telegram є те, що ця платформа може бути пов’язана з Росією.