У Джанкої та Брянську прогриміли потужні вибухи

У ніч проти неділі, 28 квітня, у Джанкої та у Джанкойському районі окупованого Криму пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер а також Мапа повітряних тривог.

Окупаційна влада оголосила у Криму ракетну небезпеку, а у місцевих пабліках ширяться лякалки про начебто запуск ATACMS.

Тим часом у російських пабліках повідомляють про вибухи у російському Брянську, який атакують безпілотники. Місцева влада традиційно заявляє про збиття кількох груп БПЛА, а у соцмережах ширяться відео з вибухами.

Раніше у російському Брянську горіла підстанція, внаслідок чого було знеструмлено військові об’єкти агресора.

Також у квітні вибухи лунали на аеродромі у Джанкої. Пізніше у соцмережах з’явилась інформація, що у Джанкої уражено комплекси С-400 і С-300. Їх начебто знищили балістичними ракетами ATACMS.