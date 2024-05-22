У двох палатах Конгресу виступили за удари американською зброєю по РФ

Мабуть, доля України таки не байдужа американським виборцям — спікер Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон дав зрозуміти, що Збройні сили України мали б використовувати зброю США на власний розсуд, у тому числі і для ударів по території РФ.

Принаймні, у відповідь на пряме запитання кореспондентки «Голосу Америки» Катерини Лісунової про удари ЗСУ по РФ він сказав наступне: «Їм потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь».

При цьому він наче навіть розкритикував Пентагон за надмірну обережність: «Те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас».

Звісно, Джонсон говорив дуже дипломатично і при бажанні його слова можна тлумачити не так однозначно. Але з урахуванням попереднього звернення до міністра оборони США Ллойда Остіна комітету з розвідки Палати представників за підписами, як республіканців, так і демократів, позиція Конгресу здається цілком очевидною.

Таким чином, Джонсон перекинув «м’яча» адміністрації Джозефа Байдена, адже тепер все виглядає так, начебто це саме Білий дім заперечує проти ударів американською зброєю по території РФ.

До речі, в Сенаті теж звучать голоси в підтримку права України бити по цілям у фашистській РФ. Американський сенатор-республіканець Джим Ріш вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російській території тоді, коли це потрібно для її оборони. Наприклад, коли треба збити бомбардувальник, щоб той не запустив по Україні ракети, сказав Ріш.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях в Росії. На сьогодні таке добро надала Британія.