У двох областях збиті дрони «Shahed-136»

Минулої ночі протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України збила дев’ять іранських дронів-камікадзе «Shahed-136», перейменованих російськими окупантами в «Герань-2»: вісім в зоні відповідальності повітряного командування Схід, ще один – силами ПК «Захід». Всі вони прилетіли зі східного напрямку (тобто з окупованого Донбасу чи території Російської Федерації).

На жаль, повідомивши про це сьогодні вранці, пресслужба командування ПС ЗСУ не вказує, скільки всього ворог запустив «мопедів», щоб дало можливість оцінити ефективність нашої ППО.

Львівська обласна військова адміністрація повідомила, що один «Shahed-136» було збито над Львівщиною: «Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПК «Захід».

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розпвів, що минулої ночі наша ППО знищила вісім «Shahed-136» в прифронтовому Нікопольському районі.

У зв’язку з чим цікаво, як один «Shahed-136» долетів через всю Україну до Львівщини?