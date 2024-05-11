У Донецьку знищено ресторан, де окупанти святкували десятиліття «ДНР»

Сьогодні вдень на півдні окупованого Донецька (на території Ленінського району) пролунали потужні вибухи біля місця збору рашистів, які зібралися відсвяткувати автопробігом десятиліття оголошення терористичного квазіутворення ДНР.

Про це повідомили самі учасники акції, виклавши відповідні відео в соціальних мережах і Телеграм-каналах. З них чітко зрозуміло, що удари прийшлися не на збіговисько, а на поруч розташовану будівлю.

Згодом рашистські «воєнкори» уточнили, що високоточні снаряди від реактивної системи залпового вогню типу HIMARS влучили в ресторан «Paradise» (його адреса: Донецк, Ленінський проспект, 89). Попередньо кажуть про п’ять загиблих та шістьох поранених.

Як прокоментував Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ»: «Судячи по метушні військових та каретам швидкої, прилетіло куди треба». Велика вірогідність, що саме в цьому ресторані окупанти і колаборанти святкували…