 

У Донецьку знищено ресторан, де окупанти святкували десятиліття «ДНР»

  1. 11.05.2024
  2. Рубрика:

Сьогодні вдень на півдні окупованого Донецька (на території Ленінського району) пролунали потужні вибухи біля місця збору рашистів, які зібралися відсвяткувати автопробігом десятиліття оголошення терористичного квазіутворення ДНР.

Про це повідомили самі учасники акції, виклавши відповідні відео в соціальних мережах і Телеграм-каналах. З них чітко зрозуміло, що удари прийшлися не на збіговисько, а на поруч розташовану будівлю.

Згодом рашистські «воєнкори» уточнили, що високоточні снаряди від реактивної системи залпового вогню типу HIMARS влучили в ресторан «Paradise» (його адреса: Донецк, Ленінський проспект, 89). Попередньо кажуть про п’ять загиблих та шістьох поранених.

Як прокоментував Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ»: «Судячи по метушні військових та каретам швидкої, прилетіло куди треба». Велика вірогідність, що саме в цьому ресторані окупанти і колаборанти святкували…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Ночью на Винничине пьяный возил в багажнике двух «рабов»: видео

20.11.2016 - 23:21
Ночью 19 ноября в Ильинцах произошло неординарное событие. Правоохранители остановили «BMW X6», поскольку посчитали, что его водитель пьян. Если к конфликтам с молодыми людьми за рулем полиции не привыкать, то ...
читать

Что сгорело в небе над Львовом (видео)

25.01.2016
Над Львовом было заметно падение ...
читать

Появилось видео, как Сенцов сжег тюремную робу

13.09.2019
Олег Сенцов избавился от тюремной ...
читать

В Таиланде футболист забил пенальти по невероятной траектории: видео

23.10.2017
Счет 2:2 после игрового времени ...
читать