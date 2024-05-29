 

У Донецьку прогриміли потужні вибухи

  1. 29.05.2024
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Сьогодні приблизно о 17:35 в окупованому з 2014 року Донецьку пролунали кілька потужних вибухів, які почули мешканці усього міста.

З посиланням на них Телеграм-канал «Донбас Оперативний» прокоментував:  «Щойно декілька потужних прильотів…».

Однак станом на дев’ятнадцяту годину було відомо тільки те, що один надпотужний вибух у цей час стався у Київському районі (прифронтовий північний захід міста); великий стовп диму піднявся високо в небо.

На відзнятих мешканцями відео видно сам момент вибуху, який ущент зруйнував якусь будівлю на два чи три поверхи біля висотки, подібної на якусь адміністративно-офісну будівлю. Очевидці на іншому ролику кажуть, що там лежать трупи…

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