Викраденого в окупованій частині Донецької області американського «воєнкора» (тобто працювавшого пропагандистом на росіян) Рассела Бентлі вбили. Про це з посиланням на заяву «голови Громадської палати» так званої «ДНР» Олександра Кофмана повідомляє видання ASTRA на своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 19 квітня.

«Людмила (дружина пропагандиста — ред.) повідомила, що її чоловік Рассел Бентлі «Техас» — убитий. Я дуже надіюся, що виродкам, які це зробили, вже ніхто і нічого не допоможе…», — заявив квазіполітик.

Убивство американця-пропагандиста спричинить «колосальні репутаційні втрати» для «ДНР», побоюється Кофман.

Дружина Бентлі раніше неодноразово писала, що її чоловіка викрали військовослужбовці з 5-ї бригади ЗС РФ.

«Мого чоловіка взяли та продовжують незаконно утримувати військові, танкісти, з 5-ї бригади. Рассела було жорстко затримано 8 квітня 2024 р. приблизно між 16:20 і 17:00 в районі Автобази в Петрівському районі Донецька», — повідомляла вона.

Hедактор «видання» Русский час Олександр Коробко, де працював Бентлі, також заявляв про те, що американця, який воював на боці РФ, могли викрасти військові. За його словами, «від свідків відомо, що (Рассела Бентлі — ред.) «взяли люди у камуфляжі, військовій формі». Імовірно, вирішили, що шпигун і привезли до військових дізнавачів».

Востаннє американця бачили 8 квітня після 16 години у Петрівському районі окупованого Донецька, коли він знімав наслідки «прильоту» по військовій частині на вулиці Автобазовській.

Нагадаємо, у вересні 2023 року на зустріч з підірваним у Санкт-Петербурзі «воєнкором» Владлєном Татарським відправився інший злочинець з цієї ж когорти — Генадій Дубовой. Цей пропагандист став жертвою ДТП — в центрі Донецька його на смерть збила машина. Сталося це на перехресті вулиць Артема і Шевченко.

Дубовой почав воювати ще в Абхазії. Потім він був «писакою» (так званим воєнкором) при ватажку терористичного формування «Спарта» Арсені Павлові, відомому як Моторола (на фото внизу вони разом).

Дубовой приймав участь у захоплені російськими фашистами Маріуполя і Сєвєродонецька.