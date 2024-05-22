У Дніпрі затримали чоловіка, який на вулиці жорстоко побив жінок

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, якого інакше, ніж мерзенною твариною, й важко назвати.

Хуліган жорстоко бив жінок посеред вулиці. На відео від поліції показані три епізоди. Вони свідчать про те, що напади були абсолютно невмотивовані — чоловік просто зненацька починав бити по обличчю. Першу дівчину спочатку вдарив по ногах…

Начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький стримано повідомив, що зловмисника знайшли і затримали.

На відео показано, що йому вдягли кайданки за спиною…