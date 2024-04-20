 

У Дніпрі, Запоріжжі та Харкові пролунали вибухи

  1. 20.04.2024
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У кількох містах України прогриміли вибухи. У цих регіонах в цей час було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Суспільне та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вибух у Запоріжжі», — зазначив він.

Також вибухи вдруге за день лунають і в Дніпрі.

«У Дніпрі вдруге чутно звуки вибухів», — пише suspilne.media.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові теж чутно вибух.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни б’ють по місту.

Нагадаємо, війська РФ вранці 20 квітня обстріляли Вовчанськ. Удар прийшовся по багатоповерхівці, є жертва та поранені.

Також повідомлялося, що війська РФ завдали удару балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.

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