У Дніпрі, Запоріжжі та Харкові пролунали вибухи

У кількох містах України прогриміли вибухи. У цих регіонах в цей час було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Суспільне та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вибух у Запоріжжі», — зазначив він.

Також вибухи вдруге за день лунають і в Дніпрі.

«У Дніпрі вдруге чутно звуки вибухів», — пише suspilne.media.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові теж чутно вибух.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни б’ють по місту.

Нагадаємо, війська РФ вранці 20 квітня обстріляли Вовчанськ. Удар прийшовся по багатоповерхівці, є жертва та поранені.

Також повідомлялося, що війська РФ завдали удару балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.