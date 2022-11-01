У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи
У Дніпрі заявили про вибухи. Про це у вівторок, 1 листопада, повідомляє Суспільне, яке посилається на власних кореспондентів.
При цьому мешканців міста попросили залишатися в укриттях до скасування тривоги.
«Ймовірно, працює ППО» — йдеться у повідомленні.
В області о 22.29 було оголошено повітряну тривогу.
Пізніше Суспільне повідомило, що вибухи також було чути у Кременчуці Полтавської області. Жителів регіону попросили залишатися у укриттях. А міська влада повідомила, що в небі були помічені безпілотники.
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