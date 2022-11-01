 

У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи

  1. 02.11.2022
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У Дніпрі заявили про вибухи. Про це у вівторок, 1 листопада, повідомляє Суспільне, яке посилається на власних кореспондентів.

При цьому мешканців міста попросили залишатися в укриттях до скасування тривоги.

«Ймовірно, працює ППО» — йдеться у повідомленні.

В області о 22.29 було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше Суспільне повідомило, що вибухи також було чути у Кременчуці Полтавської області. Жителів регіону попросили залишатися у укриттях. А міська влада повідомила, що в небі були помічені безпілотники.

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