У Чорнобаївці пролунав вибух

На цьому тижні ЗСУ вже декілька разів спричиняли ураження скупченню російських сил та засобів в районі Чорнобаївки під Херсоном. Щось горить там і зараз.

Про чорний дим в Чорнобаївці повідомляють місцеві телеграм-канали. А люди уточнюють, що спочатку чули вибух.

Що стосується загальної ситуації, то російські окупанти продовжують залякувати місцеве населення, спонукаючи людей до евакуації. Дійшло вже до того, що обдзвонюють серед ночі мешканців області та голос автовідповідача дає інструкції, куди тікати.

Нагадаємо, сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу «Золотий Фазан» поблизу села Раденськ Олешківського району, де розміщувалися військові підрозділи російських окупантів.