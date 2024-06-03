У Бєлгородській області РФ вражено пускові установки С-400

Підтверджене вчорашнє припущення про враження високоточними снарядами американської реактивної системи залпового вогню HIMARS позиції протиповітряної оборони російських окупантів в Бєлгородській області.

Зокрема, Телеграм-канал «Досье Шпиона» оприлюднив фотографії та відео з місця подій, зроблені інтервентами, та прокоментував: «…Результат ураження зенітно-ракетного комплексу «С-300» /«С-400»… Удар завдано з використанням РСЗО HIMARS»

Аналізуючи матеріали, інші військові блогери визначили вражену військову техніку інтервентів. Знищено ЗРК «С-400». Окрім того, пошкоджені чи навіть знищені багатофункціональний мобільний радар РЛС 92Н6, всевисотний виявник РЛС96Л6, дві пускові установки і чотири тягачі з дизель-генераторами.