У Бєлгородській області РФ вражено пускові установки С-400
Підтверджене вчорашнє припущення про враження високоточними снарядами американської реактивної системи залпового вогню HIMARS позиції протиповітряної оборони російських окупантів в Бєлгородській області.
Зокрема, Телеграм-канал «Досье Шпиона» оприлюднив фотографії та відео з місця подій, зроблені інтервентами, та прокоментував: «…Результат ураження зенітно-ракетного комплексу «С-300» /«С-400»… Удар завдано з використанням РСЗО HIMARS»
Аналізуючи матеріали, інші військові блогери визначили вражену військову техніку інтервентів. Знищено ЗРК «С-400». Окрім того, пошкоджені чи навіть знищені багатофункціональний мобільний радар РЛС 92Н6, всевисотний виявник РЛС96Л6, дві пускові установки і чотири тягачі з дизель-генераторами.
ВСУ ударили РСЗО HIMARS по ПВО в Белгородской области — росСМИ pic.twitter.com/mTVtBOXpj4
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 3, 2024
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